Publicado 07/05/2024 07:00

Romário está de volta. O campeão do mundo de 1994 decidiu abandonar a aposentadoria para realizar um sonho: jogar ao lado do filho no time do seu coração e também do seu pai, que faleceu em 2008. No Rio -. O campeão do mundo de 1994 decidiu abandonar a aposentadoria para realizar um sonho:, que faleceu em 2008. No lançamento do uniforme da temporada de 2024 , o craque abriu o coração para Romarinho e não conseguiu segurar a emoção.

"Falar de filho é f***, né? Seja bem-vindo. É um orgulho ter você aqui. Por causa de você eu vou voltar a ter a oportunidade de jogar, nem que seja 5, 10 ou 15 minutos, depende do treinador (risos). Tenho certeza que quando você entrar em campo vai dar sua vida pelo seu pai e pelo seu avô", disse Romario, que vai acumular as funções de presidente e jogador.

Romário, de 58 anos, foi eleito presidente do America no início deste ano . Em memória ao pai, que era torcedor fanático, e pelo carinho que tem pelo clube, ele decidiu resgatar o America na segunda divisão do Carioca. Seu Edevair, que morreu em 2008, aos 76 anos, lamentou que nunca viu o filho jogar um jogo oficial pelo clube. Agora, o Baixinho terá a chance de atuar ao lado do filho Romarinho.

Em 2009, já aposentado do futebol, Romário chegou a ocupar o cargo de gerente de futebol do America e acabou acumulando a função de jogador em algumas partidas da segunda divisão do Carioca. O desejo de assumir a presidência do America era antigo, mas a carreira política em Brasília adiou. Agora, ele dividirá a presidência com o cargo político — é senador do Rio de Janeiro pelo Partido Liberal (PL).

"É uma honra e um orgulho de estar aqui, sendo presidente de um dos maiores clubes do planeta. O America não se encontra no lugar que deveria estar, mas o mais importante é que eu me comprometi com vocês que, juntos, vamos reerguer o America. O que tem acontecido tem sido muito positivo. Temos feito um trabalho muito sério e profissional", afirmou.

Além do compromisso de reerguer o America, onde é presidente e jogador, Romário também tem outra grande missão no parlamento. O tetracampeão mundial requereu a criação da "CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas" para apurar manipulações no futebol brasileiro. Recentemente, o empresário americano John Textor, sócio majoritário da SAF do Botafogo, compareceu para depoimento.

A segunda divisão do Campeonato Carioca começa no dia 18 de maio. O America estreia no mesmo dia, contra o Petrópolis, às 18h (de Brasília), no Giulite Coutinho. O torneio terá a participação de 12 clubes e será disputado no sistema de pontos corridos em turno único. Os quatro melhores classificados avançam. A semifinal é realizada em jogos de ida e volta, assim como a final. Apenas o campeão sobe.