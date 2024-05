Escudo do America - Divulgação/Instagram @americarjoficial

Publicado 07/05/2024 08:00 | Atualizado 07/05/2024 08:04

Rio - De olho na estreia na Série A2 do Campeonato Carioca, o America passará por um período de treinos na Granja Comary, a casa da seleção brasilera. A delegação viaja nesta terça-feira, 7, e volta apenas na sexta-feira da semana que vem.

"Nesses últimos dez dias de treinamento, o America vai se doar ao máximo, vai dar tudo o que pode para a gente realmente fazer um grande campeonato e brilhar já no nosso primeiro jogo", disse Romário, presidente e jogador do clube.

A segunda divisão do Estadual terá início no dia 18 de maio (sábado). A competição conta com 12 times e será disputada no sistema de pontos corridos em turno único.

As quatro melhores equipes avançam ao mata-mata. A semifinal é realizada em jogos de ida e volta, assim como a grande decisão. Apenas o campeão sobe.

"Quando ficamos sabendo (do período de treinos na Granja Comary), foi uma emoção para todo mundo. A gente sempre acompanhou a seleção, os repórteres cobrindo os treinos da seleção na Granja. A gente poder treinar lá é muito legal. A gente volta sexta-feira antes do jogo", contou Romarinho, jogador do America e filho de Romário.

A estreia do America na A2 acontecerá justamente no 18 de maio. O Mecão enfrentará o Petrópolis, às 15h, no Estádio Giulite Coutinho. A partida é válida pela primeira rodada da competição.