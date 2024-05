Romário é presidente do America - Arthur Lyrio/America Football Club

Publicado 07/05/2024 23:17

Rio - Um dos principais reforços do America para a disputa da Série A2 do Campeonato Carioca é André, de 33 anos . O atacante, que se destacou no Santos no início da carreira, também soma passagens por outros clubes do futebol brasileiro, como Vasco, Atlético-MG, Sport, Corinthians, Grêmio, Cuiabá e Ponte Preta. Em entrevista aos jornalistas no lançamento do uniforme do Mecão , o presidente do clube, Romário, contou bastidores da contratação do atleta.

"O André é amigo do Romarinho (filho de Romário). Já conheço o André há uns cinco, seis anos. Principalmente quando o Romarinho veio morar comigo, o André começou a frequentar muito a minha casa. E há mais ou menos um ano, quando ele estava jogando na Ponte Preta, dei uma 'namorada' nele quando assumi o America, mas foi uma coisa: 'ah, não vai acontecer'. Mas ele saiu da Ponte Preta e estava meio que com vontade de parar de jogar, porque não queria mais sair do Rio", contou Romário.

"Aí a gente foi aproveitando essa possibilidade, foi conversando com ele. Até que chegou um determinado dia em que Romarinho e eu fomos junto nele mesmo, a gente conversou e ele aceitou. Hoje está aqui com a gente nesse projeto. Com certeza o cara de maior nome da segunda divisão. A gente vai dar todo o apoio que ele precisa para que ele possa fazer os gols que o America precisa para ser campeão", completou.

Agenda e programação do America

A segunda divisão do Campeonato Carioca terá início no dia 18 de maio (sábado). A competição conta com 12 times e será disputada no sistema de pontos corridos em turno único.

As quatro melhores equipes avançam ao mata-mata. A semifinal é realizada em jogos de ida e volta, assim como a grande decisão. Apenas o campeão sobe.

Como parte da preparação para o Estadual, os jogadores do America passarão por um período de treinos na Granja Comary , a casa da seleção brasileira. A delegação embarcou nesta terça-feira e volta ao Rio apenas na sexta da semana que vem.

A estreia do Mecão na A2 acontecerá justamente no 18 de maio. O America enfrentará o Petrópolis, às 15h, no Estádio Giulite Coutinho. A partida é válida pela primeira rodada da competição.