John, goleiro do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 07/05/2024 19:34

Rio - Goleiro do Botafogo, John projetou o duelo decisivo contra a LDU, que acontece nesta quarta-feira (8), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela Libertadores. O Glorioso precisa vencer os equatorianos para se manter vivo nas últimas rodadas da fase de grupos, pensando em classificação para as oitavas do torneio continental.

"A equipe vem se preparando muito bem. Sabemos da importância desse jogo, é muito importante para a gente. Esperamos fazer uma grande partida e sair com o resultado positivo", disse John, que acrescentou.

"A gente conta com a torcida. Eles nos ajudam, fazem a total diferença no jogo. Foi assim contra o Bahia e conseguimos o empate. Vamos dar o nosso melhor durante os 90 minutos", completou.

O camisa 12 ainda aproveitou para falar sobre a situação no Rio Grande do Sul, que sofre com as enchentes provocadas pelas fortes chuvas desde a semana passada . Ele esteve no Internacional por seis meses em 2023.

"Temos feito o nosso papel de tentar ajudar, o Botafogo também. Tenho grandes amigos lá. A situação é muito delicada. O que a gente pode desejar é muita oração, forças. Tenho certeza que a cidade vai sair dessa situação, eles vão se reerguer de novo", finalizou.