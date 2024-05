Imagem postada pela LDU sobre jogo com o Botafogo tem Cuesta, que saiu em janeiro - Divulgação / LDU

Publicado 07/05/2024 15:03

para promover a partida de quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. O erro aconteceu em uma publicação no Twitter, com o zagueiro que saiu em janeiro como representante do Glorioso.

A LDU já enfrentou o Botafogo uma vez nesta temporada - venceu em Quito por 1 a 0 - , mas mesmo assim postou uma foto de Cuesta. O erro aconteceu em uma publicação no Twitter, com o zagueiro que saiu em janeiro como representante do Glorioso.

A gafe não passou despercebida pelos torcedores do Botafogo, que aproveitaram para brincar com o adversário nos comentários.



Um deles escreveu: "Nunca me senti tão provocado pelo post de um adversário". Outro provocou: "Cuesta voltou e eu não tô sabendo?" e teve também um pedido: "Cuidado com Cuesta, eu colocaria marcação individual nele".

Em último lugar no Grupo D da Libertadores, com três pontos em três jogos, o Glorioso precisa vencer a LDU para ultrapassar o adversário. Será o último jogo em casa nesta fase, com o time jogando fora contra Junior Barranquilla, da Colômbia, e Universitario, do Peru.