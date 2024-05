Artur Jorge - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 07/05/2024 09:43

Rio - Após ser derrotado pelo Bahia e perder a liderança no Brasileiro, o Botafogo voltará aos gramados, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra a LDU, no Nilton Santos. A vitória é essencial para manter o Alvinegro vivo na Libertadores, mas para buscá-la, o clube carioca precisará dar fim a uma "seca" contra o adversário.

Nos três jogos oficiais disputados contra o atual campeão da Sul-Americana, o Botafogo jamais fez um único gol. As equipes se enfrentaram nas quartas de finais da competição internacional no ano passado, na ocasião, a LDU avançou nos pênaltis, após duplo empate por 0 a 0.

Neste ano, na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, o Botafogo acabou derrotado pela LDU por 1 a 0, em Quito. A partida marcou, inclusive, a estreia de Artur Jorge no comando do clube carioca.

Nesta quarta-feira, o Botafogo precisa de uma vitória para chegar aos seis pontos e se manter com chances de classificação para as oitavas de finais. O Alvinegro tem três pontos e está em último lugar no grupo D. Com um ponto a mais, a LDU está em segundo lugar. O Junior Barranquilla lidera com cinco pontos.