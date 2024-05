Yarlen comemora gol marcado pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Yarlen comemora gol marcado pelo Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Publicado 07/05/2024 18:03 | Atualizado 07/05/2024 20:02

Rio - O Botafogo encaminhou a renovação de contrato do atacante Yarlen, um dos destaques da equipe durante a última Taça Rio. O Alvinegro chegou a um acordo por um novo vínculo com o jogador de 18 anos que será válido até o final de 2028. As informações foram dadas primeiramente pela Rádio Tupi.

A reportagem do O DIA também confirmou que o novo vínculo de Yarlen com o Botafogo contará com uma multa rescisória de 100 milhões de dólares (cerca de R$ 507 milhões) para clubes do exterior.

O vínculo anterior de Yarlen com o Botafogo era válido até novembro de 2025. Ele foi promovido do sub-20 do Alvinegro em fevereiro, e, após seus bons desempenhos pelo time principal, o clube procurou o estafe do atleta para acertar um novo contrato. O atacante fez dois gols e uma assistências em três jogos pelo último Carioca.

Além do bom desempenho durante o estadual, Yarlen também foi relacionado para todos os jogos do Botafogo sob o comando de Artur Jorge, exceto a partida contra o Juventude, pelo Brasileirão. Entretanto, desde o fim do Carioca, o atacante ainda não entrou em campo pelo Alvinegro.