Estádio Giulite Coutinho é a casa do América-RJDivulgação/América-RJ

Publicado 25/03/2024 11:41 | Atualizado 25/03/2024 12:00

Rio - O America-RJ anunciou duas contratações de peso para a disputa da segunda divisão do Campeonato Carioca em 2024. Jogadores conhecidos do futebol carioca, o zagueiro Fabrício e o centroavante André foram anunciados nesta segunda-feira (25) e já se juntaram ao elenco para os treinos no Clube de Aeronáutica, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

André, de 33 anos, fez base na Cabofriense, mas surgiu no Santos, onde brilhou ao lado de Neymar, Paulo Henrique Ganso e Robinho em 2010. O centroavante também teve passagens por Atlético-MG, Vasco, Sport, Corinthians e Grêmio. No ano passado, defendeu a Ponte Preta e marcou apenas um gol em 10 jogos.

Já Fabrício, de 34 anos, foi revelado pelo Flamengo e também teve passagens por Vasco e Fluminense no futebol carioca, além do Palmeiras, Cruzeiro, Athletico-PR, Vitória, Paraná, entre outros clubes do Brasil. O zagueiro foi campeão carioca e brasileiro com o Flamengo em 2009. No ano passado, defendeu o ABC, onde disputou 16 jogos.

O America-RJ contratou 22 reforços, incluindo o atacante Romarinho, filho do presidente Romário, e subiu 10 jogadores da base. O Mecão estreia na segunda divisão do Carioca contra o Petrópolis, no dia 18 de maio, no Estádio Giulite Coutinho. O clube não disputa a elite do estadual desde 2021.