Jogadores do Vasco reunidos no gramadoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 07/05/2024 21:28

Rio - A CBF alterou o horário do jogo entre Vasco e Vitória, valido pela sexta rodada do Brasileirão. A partida estava marcada para 11h, mas mudou para 18h30. A entidade atendeu a um pedido do Grupo Globo, detentor dos direitos de transmissão.

Por outro lado, local e horário seguem mantidos. As duas equipes medirão forças no próximo domingo, 12, em São Januário.



Atualmente, Vasco e Vitória estão na zona de rebaixamento. O Cruz-Maltino soma três pontos e ocupa a 17ª colocação. O Leão tem apenas um e aparece na 18ª posição.