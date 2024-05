Novo patrocinador pagará R$ 115 milhões para estampar a marca no uniforme do Vasco - Divulgação / Vasco

Publicado 07/05/2024 16:15

Rio - Após mais de 100 dias sem um patrocinador máster estampado na camisa, o Vasco selou acordo com uma casa de apostas para expor a marca na região nobre do uniforme. O nome da empresa será revelado somente nos próximos dias.

A nova patrocinadora do Vasco, segundo o 'ge', pagará R$ 115 milhões ao clube, cinco vezes mais do que a 'PixBet', marca que estampava a camisa do time anteriormente. O contrato é válido até o fim do ano que vem.

As negociações foram tocadas pela diretoria, em conjunto com executivos da 777 Partners, ainda que a SAF ainda não tenha acertado a chegada de um novo diretor comercial para o lugar de Caetano Marcelino, demitido no fim de 2023.

Agenda

O Vasco volta a campo no próximo domingo (12), às 11h (de Brasília), diante do Vitória, em São Januário, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino tem somente um triunfo na competição até aqui e ocupa a 17ª posição na tabela. Já o Leão da Barra é o 18º, com um ponto somado.