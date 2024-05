Medel durante treino do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 08/05/2024 08:20

Rio - O chileno Gary Medel, de 36 anos, que vem vivendo um momento conturbado com o elenco do Vasco, pode deixar o clube carioca em breve. Por conta do clima ruim com os outros jogadores, o Cruz-Maltino avalia negociar o veterano até o meio do ano. Ele tem contrato até dezembro de 2024.

Sem entrar em campo nos dois últimos jogos por opção técnica, Gary Medel tem enfrentado rejeição de boa parte do elenco desde que agrediu o atacante Cauã Paixão, de 19 anos, em janeiro.

O desentendimento entre Medel a Cauã aconteceu quando o Vasco estava concentrado para enfrentar o Nova Iguaçu, em Uberlândia, ainda na primeira fase do Campeonato Carioca. O jovem entrou no elevador do hotel mexendo no celular e não cumprimentou Medel e outros jogadores presentes. O zagueiro não gostou nada da atitude e deu um tapa com força na nuca do atacante, que reagiu e iniciou uma discussão.

Depois, Medel deu um segundo tapa em Cauã e os dois começaram a trocar socos, precisando ser separados pelos companheiros. Durante a confusão, o chileno chegou a morder o garoto. Menos de um mês após o ocorrido, Cauã foi emprestado ao América-RN.

Os problemas de relacionamento envolvendo Medel já existiam antes do episódio com Cauã Paixão, que agravou a situação. O zagueiro chileno enfrenta resistência de jogadores brasileiros e não faz questão de interagir com os mais jovens. No ano passado, a rejeição ao jogador foi abafada por conta de suas boas atuações na reta final do Brasileirão e o respeito do ex-técnico Ramón Díaz, que o considerava um dos mais importantes do grupo.

Com os estrangeiros, Medel ainda consegue manter boa relação. O camisa 17 é visto com frequência ao lado de Vegetti e Galdames e também era próximo de Ramón e Emiliano Díaz, que deixaram o clube há dez dias.

Na época de Ramón Díaz, Medel era muito prestigiado pela comissão técnica do Vasco. O zagueiro foi titular em 32 dos 41 jogos do argentino à frente do clube e peça-chave na permanência da equipe na Série A. Além disso, recebeu a braçadeira de capitão da equipe.



Com Rafael Paiva no comando interino, a história tem sido diferente. Medel não foi utilizado contra Fortaleza e Athletico-PR e deve seguir assim nos próximos jogos. Internamente, jogadores e funcionários consideram o chileno "arrogante e segregador".