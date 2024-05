Payet é o principal jogador do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Payet é o principal jogador do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 08/05/2024 21:44

Rio - O Vasco deve contar com o retorno do meia Payet para o jogo contra o Vitória, no próximo domingo (12), às 18h30, em São Januário. O francês está totalmente recuperado da lesão no ligamento colateral medial do joelho e voltou a treinar com o elenco nesta semana.

Caso a volta se confirme, o jogo contra o Vitória será apenas o segundo de Payet no Brasileirão. O meia só esteve em campo até agora na acachapante goleada sofrida diante do Criciúma, por 4 a 0, que resultou na demissão do técnico Ramón Díaz.

Nos últimos dois jogos, contra Fortaleza pela Copa do Brasil e Athletico-PR pelo Brasileirão, o Vasco optou por preservar a parte física do camisa 10. Nos últimos dias, ele trabalhou a parte física e fez fortalecimento muscular.

A derrota para o Athletico-PR foi a quarta seguida do Vasco no Brasileirão. O Cruz-Maltino segue com apenas três pontos, conquistados na estreia no campeonato com a vitória sobre o Grêmio, e está na 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento.