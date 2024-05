Estádio de São Januário - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 07/05/2024 17:00

Rio - A Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro definiu, nesta terça-feira (7), os próximos passos de discussão sobre o projeto para a transferência de potencial construtivo de São Januário, importante para o Vasco arrecadar dinheiro para a reforma do estádio. Na quarta-feira da semana que vem, dia 15, a partir das 10h, acontecerá a primeira audiência pública sobre o tema. O debate e a apresentação do Projeto de Lei Complementar 142/2023 será tratado pela Comissão de Assuntos Urbanos.

Para esta reunião, além dos vereadores, estão convidados o presidente do Vasco, Pedrinho, o secretário municipal de Coordenação Governamental (SMCG), Jorge Luiz de Souza Arraes, e o subsecretário executivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico (SMDUE), Thiago Ramos Dias.

Além da audiência na quarta-feira da próxima semana, ocorrerá uma reunião técnica entre autoridades da prefeitura e os vereadores, no dia 16. A ideia é que sejam sanadas algumas dúvidas sobre o projeto, e também que haja um entendimento sobre o nível de consenso a respeito do que ele propõe.

Outras duas audiências ainda irão acontecer: uma em São Januário e outra na Barra da Tijuca (principal bairro receptor do potencial construtivo).

Reforma de São Januário

projeto de reforma do estádio foi desenvolvido pela WTorre, na gestão do ex-presidente Alexandre Campello, e realizado pelo arquiteto Sérgio Dias. A expectativa é que a capacidade aumente para aproximadamente 48 mil lugares.

A tramitação do projeto, que teve entrada na Câmara do Rio em novembro do ano passado, ainda está em ritmo lento. A ideia do Vasco era conseguir a liberação até o meio deste ano para já iniciar as obras, o que já não deve acontecer.

O objetivo é votar o projeto no primeiro semestre. No trâmite normal, aconteceria só em outubro e a eleição municipal poderia fazer ficá-lo em "banho-maria".

Colaboração da Barreira do Vasco



Apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes transferiu o potencial construtivo de São Januário para regiões da Barra da Tijuca, na Zona Oeste (RJ), e da Avenida Brasil. A Câmara apontará quais os pontos específicos destes locais que podem receber o potencial e 100% do valor arrecadado deve ser investido na reforma do estádio.

O que é o potencial construtivo?

O potencial construtivo diz o quanto você pode construir em seu próprio terreno respeitando a zona da cidade em que ele está localizado. O terreno onde está localizado São Januário, por exemplo, é enorme e tem um grande potencial construtivo, mas um estádio não demanda a utilização de todo esse potencial.

A venda do potencial construtivo é importante para conseguir quase a totalidade dos R$ 500 milhões necessários para as obras de reforma de São Januário.