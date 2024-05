Estádio de São Januário - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 07/05/2024 13:13

Rio - Com quatro derrotas seguidas, o Vasco voltará a São Januário, no próximo domingo, contra um visitante indigesto em sua história. O Cruz-Maltino não vence a equipe baiana em seus domínios desde o Campeonato Brasileiro de 2010. São cinco jogos de jejum.

A última partida entre os dois clubes aconteceu na Série B de 2021. Na ocasião, em São Januário, o Vasco, que já não tinha chances de acesso, perdeu por 3 a 0 para o clube baiano, que lutava contra o rebaixamento para a Série C.

Além desse duelo, as equipes se enfrentaram pela Série A de 2013, 2017 e 2018, além da Copa do Brasil de 2017. Foram dois empates e dois resultados positivos obtidos pelo Vitória, em pleno São Januário. A última vitória na Colina foi na Série A de 2010, quando o Cruz-Maltino venceu com gol de Zé Roberto.

Fora dessa sequência negativa, o Vasco e Vitória se enfrentaram em uma ocasião traumática para os torcedores do clube carioca. Em 2008, pela última rodada do Brasileiro, em São Januário, o Cruz-Maltino perdeu para o rival baiano por 2 a 0 e teve seu primeiro rebaixamento para a Série B selado.