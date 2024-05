Medel em ação pelo Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Medel em ação pelo VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 07/05/2024 17:42

o chileno garantiu não ter nenhum problema com os companheiros. Rio - Gary Medel negou estar vivendo um clima ruim com o elenco do Vasco após agredir o jovem Cauã Paixão , atacante revelado pela base e que foi emprestado ao América-RN. Nas redes sociais,

"Nunca tive problema em nenhum clube e não vou ter aqui no Vasco. Essas páginas de m**** só machucam e mentem", escreveu o zagueiro em um comentário no Instagram.

Segundo o "ge", Medel tem enfrentado rejeição de boa parte do time há algum tempo, o que foi agravado após a briga com Cauã. O chileno não faz questão de estar com jogadores brasileiros e jovens da base e costuma se relacionar mais com os estrangeiros, como Vegetti e Galdames. Internamente, atletas e funcionários consideram o zagueiro "arrogante e segregador".

A agressão

O desentendimento entre Medel a Cauã aconteceu quando o time estava concentrado para enfrentar o Nova Iguaçu, em Uberlândia, ainda na primeira fase do Campeonato Carioca, em janeiro. O jovem entrou no elevador do hotel mexendo no celular e não cumprimentou Medel e outros jogadores presentes. O zagueiro não gostou nada da atitude e deu um tapa com força na nuca do atacante, que reagiu e iniciou uma discussão.

Depois, Medel deu um segundo tapa em Cauã e os dois começaram a trocar socos, precisando ser separados pelos companheiros. Durante a confusão, o chileno chegou a morder o garoto. Menos de um mês após o ocorrido, Cauã foi emprestado ao América-RN.