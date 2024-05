Vasco estava sem um patrocinador máster há mais de 100 dias - Divulgação / Vasco

Vasco estava sem um patrocinador máster há mais de 100 diasDivulgação / Vasco

Publicado 08/05/2024 16:30

Rio - O Vasco selou acordo com um novo patrocinador máster na última terça-feira (7). A casa de apostas Betfair pagará aproximadamente R$ 70 milhões por ano ao Cruz-Maltino. O contrato é válido até o fim de 2025 e, portanto, o clube de São Januário receberá R$ 115 milhões ao todo durante o período.

A nova patrocinadora pagará três vezes mais do que a 'PixBet', marca que estampava o espaço nobre da camisa do time anteriormente.

As negociações foram tocadas pela diretoria, em conjunto com executivos da 777 Partners, ainda que a SAF ainda não tenha acertado a chegada de um novo diretor comercial para o lugar de Caetano Marcelino, demitido no fim de 2023.

O acordo com a Betfair faz com que o Vasco tenha o quarto maior patrocínio máster do Brasil em termos financeiros, superando, inclusive, o rival Fluminense, que detinha o posto anteriormente.

Confira o Top5:

1. Corinthians - R$ 120 milhões (Vai de Bet)

2. Flamengo - R$ 85 milhões (Pixbet)

3. Palmeiras - R$ 81 milhões (Crefisa)

4. Vasco - R$ 70 milhões (Betfair)

5. São Paulo e Fluminense - R$ 52 milhões (Superbet)