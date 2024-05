De La Cruz, do Flamengo, no jogo contra o Palestino - Javier Torres/AFP

De La Cruz, do Flamengo, no jogo contra o PalestinoJavier Torres/AFP

Publicado 07/05/2024 23:32 | Atualizado 07/05/2024 23:33

Chile - Na noite desta terça-feira, 7, o Flamengo perdeu para o Palestino por 1 a 0 no Estádio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso , em Coquimbo, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores. Cornejo fez o único gol do jogo. Abaixo, assista aos melhores momentos:





Com o resultado, o Rubro-Negro seguiu com quatro pontos e caiu para a terceira colocação. Já o Palestino chegou aos seis e subiu para a segunda posição do grupo.

O próximo compromisso na Libertadores será no dia 15 de maio (quarta-feira), às 21h30, contra o Bolívar no Maracanã. A partida é válida pela quinta rodada do Grupo E.