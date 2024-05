Jô - João Normando / AMFC

JôJoão Normando / AMFC

Publicado 08/05/2024 16:14

Manaus - O Amazonas deu início à preparação para o jogo contra o Santos com uma novidade. O treinamento desta quarta-feira (8) contou com a presença do experiente atacante Jô. Na segunda (6), o jogador foi detido em Campinas momentos antes do jogo entre Amazonas e Ponte Pret a, no estádio Moisés Lucarelli, por falta de pagamento de pensão alimentícia.