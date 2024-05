Maiara Quiderolly - Reprodução / Instagram

Publicado 08/05/2024 12:44

Rio - Mãe de um dos filhos do atacante Jô, que defende o Amazonas, a modelo Maiara Quiderolly, de 26 anos, fez um desabafo nas redes sociais. Ele negou ser a mulher envolvida na cobrança de pensão que acabou levando o jogador, de 37 anos, a ser preso na última segunda-feira.

"Eu vou atrás dos direitos do meu filho, sim, como todas as mães deveriam fazer. Se não é resolvido de maneira civilizada com o genitor, vai para a Justiça e acabou. Não tiro a razão, faço o mesmo se necessário. Não é envolvido comigo, não é uma situação me envolvendo, ao contrário do que muitas pessoas pregam por aí, que eu sou o problema. Eu não sou a única, o problema não está em mim, está na irresponsabilidade de quem quer ter um monte de mulher e não da conta. Quer ter um monte de mulher, um monte de filho, arque com isso", afirmou no Instagram.

Jô foi preso em Campinas, na última segunda-feira, antes da partida entre o Amazonas e a Ponte Preta, pela Série B. O motivo da prisão foi o atraso no pagamento da pensão de um dos filhos do atacante. O processo que levou ao mandado de prisão contra Jô correu em segredo de Justiça por envolver menor de idade. Ele acabou sendo liberado, após o Amazonas quitar as dívidas do atleta.

O atacante tem oito filhos, sendo seis frutos de relacionamentos fora do casamento. Revelado nas categorias de base do Corinthians, Jô viveu seu melhor momento no futebol nas temporadas de 2012 a 2014, quando defendeu o Atlético-MG. Campeão da Libertadores em 2013, ele acabou sendo convocado para defender a Seleção na Copa do Mundo disputada no Brasil.