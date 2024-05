Jairo Porto - Arquivo Pessoal

Jairo PortoArquivo Pessoal

Publicado 08/05/2024 09:02

Rio - O preparador físico Jairo Porto, que já fez parte da Seleção Brasileira Feminina de Futebol por quatro oportunidades, participou recentemente de um podcast, onde fez algumas declarações apontando problemas estruturais no processo de trabalho, além do olhar do torcedor e as cobranças feitas às atletas da modalidade.

LEIA MAIS: Após regaste, Renato Gaúcho vai para o Rio



"Eu estive na Seleção Feminina em 2006, fiz as avaliações e, entre outras passagens, voltei em 2024, na Sub-20, e os problemas eram os mesmos. Isso é grave! Existe um tripé, que é a adequação da composição corporal, nível de resistência geral e nível de força geral. Os três pontos da preparação física com problemas iguaizinhos em peguei em 2006". Destacou Jairo Porto. "Eu estive na Seleção Feminina em 2006, fiz as avaliações e, entre outras passagens, voltei em 2024, na Sub-20, e os problemas eram os mesmos. Isso é grave! Existe um tripé, que é a adequação da composição corporal, nível de resistência geral e nível de força geral. Os três pontos da preparação física com problemas iguaizinhos em peguei em 2006". Destacou Jairo Porto.

LEIA MAIS: Técnico do Bayern admite dificuldade com Vini Jr



Reconhecido pelas melhores fases da preparação física da história da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, em todas as passagens, Jairo levou a seleção às finais, inclusive conquistando o ouro Pan-americano e o inédito 2º lugar no mundial em 2007. Reconhecido pelas melhores fases da preparação física da história da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, em todas as passagens, Jairo levou a seleção às finais, inclusive conquistando o ouro Pan-americano e o inédito 2º lugar no mundial em 2007.