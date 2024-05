Meia Maratona do Cristo abre inscrições para edição 2024 - Divulgação / Effect Sport

Meia Maratona do Cristo abre inscrições para edição 2024Divulgação / Effect Sport

Publicado 07/05/2024 14:35

Rio - A espera acabou. A Meia Maratona do Cristo 2024 abre inscrições a partir desta quarta-feira, dia 8 de maio, com condições especiais para participantes de edições passadas. A prova deste ano acontece no dia 29 de setembro, mais uma vez oferecendo uma experiência inesquecível em trajeto que percorre cartões postais do Rio de Janeiro e chegada aos pés do Cristo Redentor. As inscrições poderão ser feitas por meio do site meiamaratonadocristo.com.br, com vagas limitadas.

Em alusão aos percursos do evento, 10 km e 21 km, a abertura das vendas acontece às 10h21 para quem participou das três edições já realizadas. A partir das 13h21, quem correu a prova por dois anos também poderá se inscrever. Na última janela do dia, que abre às 16h21, inscritos em 2023 terão acesso ao sistema de inscrição. Já na quinta-feira, dia 9, também a partir das 10h21, a venda será para o público em geral.

A prova é um sucesso entre os corredores de todo o país, que se encontram para desfrutar de um dos mais belos cenários do mundo. Desde a sua criação, em 2021, o evento sempre teve suas inscrições esgotadas. Só no último ano, todas as vagas foram preenchidas em apenas 48 horas, e a expectativa para 2024 é que o período de vendas seja ainda mais curto.

O trajeto de ambas as distâncias da Meia Maratona do Cristo entrega aos participantes belas vistas da cidade conectando esporte e natureza, com o clima agradável e ar puro da Floresta da Tijuca. Pelo caminho, atletas passam pela Vista Chinesa, Paineiras, Mesa do Imperador e o próprio Cristo Redentor, local de chegada das provas. Ao final, todos terão acesso ao santuário, com retorno via Trem do Corcovado, completando a experiência do evento.

A Meia Maratona do Cristo é licenciada pelo Santuário Arquiodicesano Cristo Redentor, e integra o calendário de celebrações de aniversário do monumento. O projeto é uma realização da agência Effect Sport com a Tribus Adventure.