Hugo Moura em ação pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 07/05/2024 13:44

Rio - O Vasco será obrigado a comprar Hugo Moura em definitivo junto ao Athletico-PR Além do Furacão, quem lucrará com essa negociação será o maior rival do Cruz-Maltino, o Flamengo, que ganhará R$ 5 milhões pela negociação do jogador com o clube de São Januário.