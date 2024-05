Camilla Lewin - Divulgação

Camilla Lewin

Publicado 07/05/2024 11:30 | Atualizado 07/05/2024 11:30

Rio - A bela do Corinthians, Camilla Lewin é médica. Ela vem sendo criticada por internautas por postar fotos de biquíni, devido a sua profissão. A musa fitness afirma que o seu objetivo com as imagens é mostrar que o corpo é o reflexo de um estilo de vida saudável.

"Toda mulher pode colocar fotos de biquíni e meu objetivo é mostrar que um estilo de vida saudável reflete no corpo", afirmou.

Embora alguns amigos tenham orientado a não postar fotos de biquíni, Camilla acredita no trabalho sério que faz. "O quão importante são as orientações médicas para uma vida saudável", destaca.