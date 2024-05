Thiago Silva com companheiros de Chelsea - AFP

Publicado 07/05/2024 10:44

Rio - O zagueiro Thiago Silva, de 39 anos, está cada vez mais perto de ser oficializado como reforço do Fluminense para o segundo semestre. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o Tricolor aguarda pela assinatura de contrato do brasileiro em até duas semanas.

Segundo o jornalista, as partes tratam o acordo como questão de tempo. Thiago Silva e o Fluminense estam trabalhando para que os documentos sejam assinados pelo zagueiro em Londres. O vínculo será até o fim de 2026.

O Fluminense tem a contratação de Thiago Silva, de saída do Chelsea, como prioridade para a defesa. O setor é considerado como carente no atual elenco, e o veterano é visto como solução para resolver o problema no elenco de Fernando Diniz.

O brasileiro defendeu o Tricolor de 2006 a 2008, sendo campeão da Copa do Brasil pelo clube. Em 2009, Thiago Silva iniciou sua trajetória na Europa, sendo vitorioso por Milan, PSG e Chelsea. O zagueiro disputou as últimas quatro Copas do Mundo pela seleção brasileira.