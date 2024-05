Jô foi preso por não pagar pensão alimentícia - Reprodução/EPTV

Publicado 07/05/2024 14:00 | Atualizado 07/05/2024 14:22

está preso desde a noite da última segunda (6) por falta de pagamento de pensão alimentícia. O ex-jogador do Corinthians e da Seleção chegou algemado à sala da audiência virtual. Rio - O atacante Jô, do Amazonas, passou por audiência de custódia na manhã desta terça-feira (7) em Campinas, ondeO ex-jogador do Corinthians e da Seleção

Após o encontro, Jô foi conduzido de volta à cadeia anexa do 2º do Distrito Policial de Campinas, onde aguarda a decisão da Justiça da Bahia, responsável pela expedição de seu mandado de prisão. A defesa do jogador já entrou com pedido de alvará de soltura.

"A audiência serve para verificar a legalidade da prisão. Nesse momento, considerando a questão do alimento, a princípio estaria legal. Mas já estamos apresentando todas as documentações pertinentes para mostrar que o valor foi pago, e se existir alguma pendência ainda, seria uma diferença bem menor do que está sendo cobrado", disse Rafael Mendonça de Souza Araújo, advogado de Jô.

O processo que resultou na prisão de Jô corre em segredo de Justiça, já que envolve menores de idade. O atacante tem oito filhos, sendo seis fora do casamento. O Amazonas, clube do jogador, acompanha o caso de perto.

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Jô viveu seu melhor momento no futebol nas temporadas de 2012 a 2014, quando defendeu o Atlético-MG. Campeão da Libertadores em 2013, ele acabou sendo convocado para defender a Seleção na Copa do Mundo disputada no Brasil.