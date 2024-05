Maiara Quiderolly e Jô - Foto: Reprodução

Publicado 07/05/2024 10:08

Nesta segunda-feira (6), o ex-jogador do Corinthians, Jô, foi preso por não pagar pensão alimentícia. O incidente ocorreu quando o ônibus do time do Amazonas chegou ao Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, para a partida contra a Ponte Preta. O jogador não pôde disputar pela terceira rodada da Série B do Brasieliro.

Atenta aos rumores sobre a prisão do atacante, a influenciadora Maiara Quiderolly, mãe do filho de 1 ano do atleta, também se pronunciou sobre o caso. "Um dia da caça, outro do caçador", debochou a modelo em seu perfil do Instagram.

Recentemente, Samia Luedy, mãe de um dos filhos de Jô, reclamou na imprensa sobre não estar recebendo a pensão devida do atleta. Segundo ela, o jogador tem atrasado os pagamentos e não mantém contato com o filho de 9 anos, causando dificuldades financeiras e emocionais à criança.

Para quem não sabe, ao todo, Jô tem oito filhos. O jogador possui dois herdeiros com a atual mulher, Claudia Silva, e mais seis descendentes fora do casamento. O atleta e Maiara são pais de João Gabriel, de 1 ano e quatro meses. Já Samia Luedy teve Arthur, de nove anos, com o contratado do Amazonas. Inclusive, ainda não se sabe quem foi a responsável por denunciar o ex pela falta de pensão.

A detenção foi confirmada pelo Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar. Jô foi levado para o 10º Distrito Policial de Campinas, acompanhado de dirigentes do clube. Desfalcando a partida, William Barbio foi incumbido de substituir o jogador.