Bruna Marquezine no Met GalaReprodução/X

Publicado 06/05/2024 21:27 | Atualizado 06/05/2024 22:08

A atriz Bruna Marquezine fez sua grande estreia no MET Gala nesta segunda-feira (6) usando joias avaliadas em R$ 4,5 milhões. Organizado e presidido por Anna Wintour desde 1995, o evento anual acontece no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, para arrecadar fundos para o Met's Costume Institute.

A atriz elegeu para a ocasião um vestido branco longo com aplicações de flores, do estilista Tory Burch. A estrela de Besouro Azul combinou a peça com sapatos da grife italiana Giuseppe Zanotti.

Bruna Marquezine going to the #MetGala pic.twitter.com/3xK2Um3lFD — Bruna Marquezine Access (@BrunaAccess) May 6, 2024

Além disso, Marquezine apostou em três brincos e dois anéis da Tiffany & Co. Somente os acessórios da estrela brasileira estão avaliados em R$ 4,5 milhões.

Os brincos maiores são de platina e ouro amarelo de 18 quilates e estão avaliados em R$ 755 mil. Já o segundo par é de platina com 20 diamantes, disponíveis por R$ 1,27 milhão. Por fim, o terceiro, também com diamantes, custa R$ 499 mil.

O anel de ouro branco com diamantes de Marquezine custa R$ 367 mil, enquanto o modelo de platina com diamantes está avaliado em R$ 1,82 milhão.