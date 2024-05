Doença de Bruno Gagliasso pode adiar encontro com Day McCarthy - Reprodução/Instagram

Publicado 06/05/2024 22:01 | Atualizado 06/05/2024 22:51

Day McCarthy vai enfrentar Bruno Gagliasso nos tribunais essa semana na primeira audiência criminal do processo, mas o encontro dos dois poderá ser adiado. A influenciadora responde por injúria e racismo contra a filha do ator com Giovanna Ewbank, Titi.

Em fevereiro deste ano, McCarthy foi condenada a pagar R$ 180 mil de indenização para a família de artistas na área civil. O valor passará por correção monetária e deve se aproximar de R$ 500 mil.

Porém, a audiência que acontecerá na próxima quinta-feira (9), às 15 horas, é referente ao processo criminal em que Day é ré por crime de racismo. Neste caso, ela será representada pelo advogado Gil Ortuzal.

Segundo informações da colunista Fabia Oliveira, do Metrópoles, esta audiência será híbrida, por videoconferência, já que McCarthy mora fora do Brasil. Apesar da presença de Gagliasso ao lado de seus advogados na Justiça Federal do Rio de Janeiro ser aguardada, a coluna não sabe se o ator estará presente, pois conforme divulgado em suas redes sociais, Bruno testou positivo.