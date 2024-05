Alexandre Garcia critica show de Madonna - Reprodução/Instagram

Publicado 06/05/2024 16:43 | Atualizado 06/05/2024 16:44

O ex-apresentador da TV Globo Alexandre Garcia publicou um vídeo em suas redes sociais criticando o show de Madonna, que aconteceu no último sábado (4) em Copacabana, no Rio de Janeiro. A apresentação aconteceu no mesmo período em que cidades do Rio Grande do Sul estavam alagadas por conta das fortes chuvas.

Na gravação publicada no YouTube, o jornalista chamou a apresentação gratuita da Rainha do Pop, que reuniu 1,6 milhão de pessoas, de "festa pornô".

“Estaremos à altura da grandeza natural do nosso país? Porque temos contrastes. Enquanto há corpos de bebês boiando nas águas do Rio Grande do Sul, há festa pornô em Copacabana”, declarou Garcia.

No mesmo vídeo, o jornalista lê um trecho da crônica "Ai de Ti, Copacabana", escrita por Rubens Braga, publicada na revista Manchete em 1959. O texto aborda um “castigo” do oceano para lavar os "pecados" de Copacabana.