Bruna Lombardi comunicou, nesta quarta-feira, a morte de sua tia - Reprodução/Instagram

Bruna Lombardi comunicou, nesta quarta-feira, a morte de sua tia Reprodução/Instagram

Publicado 06/05/2024 14:44 | Atualizado 06/05/2024 14:56

Bruna Lombardi, aos 71 anos, surpreendeu seus seguidores ao revelar que foi internada em um hospital de São Paulo nesta segunda-feira. A atriz compartilhou em seu perfil no Instagram que enfrentou uma recaída de uma virose estomacal.

A artista deixou claro que tudo corre bem, ápesar do susto: "Estou fazendo exames e medicada. Já me sentindo bem e no processo de recuperação total", afirmou. "Tanta coisa acontecendo no mundo, e a gente percebe o quanto somos vulneráveis e conectados, o quanto tudo nos machuca e faz sofrer”, refletiu ela.



“[Notamos] como é importante que a solidariedade e a empatia estejam em nós e ao nosso redor", seguiu declarando Bruna Lombardi em seu Instagram. "Desastres ecológicos decorrentes das mudanças climáticas, viroses e bactérias que nos contaminam e líderes insanos que espalham dor, ódio, guerra e destruição”, lamentou.



A famosa então desejou que possamos sair melhores em meio aos desastres que acontecem à nossa volta: “Que cada um de nós possa trazer o seu melhor para enfrentar cada situação e para ajudar quem precisa com um gesto ou uma palavra de acolhimento", escreveu. No final da postagem, Bruna agradeceu o carinho recebido.