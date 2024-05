Patrícia Poeta apresenta 'Encontro' direto do RS após enchentes - Foto: Reprodução

Patrícia Poeta apresenta 'Encontro' direto do RS após enchentesFoto: Reprodução

Publicado 06/05/2024 11:19 | Atualizado 06/05/2024 11:21

Após a tragédia no Rio Grande do Sul, Patrícia Poeta decidiu quebrar o protocolo e comandar o programa ‘Encontro’ diretamente de sua terra natal nesta segunda-feira (6). Dispensando os estúdios da Globo, a apresentadora gaúcha viajou para mostrar ao vivo a situação enfrentada pelos moradores após as enchentes.



Bastante abalada, Patrícia assumiu a atração em meio aos resgates nas ruas e explicou a decisão: “Olá, bom dia, começando o encontro desta segunda-feira direto de Porto Alegre, acompanhando de perto essa catástrofe climática do estado do Rio Grande do Sul, a maior delas, a mais histórica de todas”, disse a apresentadora, que é de São Jerônimo.



Na sequência, a jornalista contou que enfrentou uma longa jornada para desembarcar na capital diante do desastre: “Para chegar aqui não foi uma tarefa fácil, eu confesso para você aí de casa. Aeroporto fechado, rodoviária fechada em função da quantidade de água nas ruas, ruas completamente alagadas”, ela relatou os desafios.



“Para você ter uma noção, para a gente chegar aqui, a gente desceu no aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, de lá pegamos um carro, andamos mais de 7 horas para chegar até Porto Alegre”, contou Patrícia, que não escondeu o choque com a situação que encontrou e foi sincera ao desabafar com o público ao vivo na atração.