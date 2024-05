Maiara e Maraisa fazem cara de poucos amigos em entrevista: 'Antipatia' - Foto: Reprodução

Maiara e Maraisa fazem cara de poucos amigos em entrevista: 'Antipatia' Foto: Reprodução

Publicado 06/05/2024 10:39

Maiara e Maraisa podem não ter divulgado em suas redes sociais oficiais, mas se apresentaram neste final de semana em Santa Bárbara do Sul, RS. Entretanto, o show aconteceu enquanto o estado enfrenta uma situação de calamidade pública devido às fortes chuvas e enchentes.



Um vídeo que vem circulando na web mostra as gêmeas mantiveram o compromisso: “Nós não poderíamos deixar de estar com vocês aqui nessa noite, viu? Então, vamos cantar?”, disse Maraisa, tentando animar o público.



Durante o show, Maiara também se pronunciou sobre a tragédia: “A gente está dando o nosso melhor aqui e acho que todos vocês estão dando o melhor. Quero pedir para vocês que se cuidem na volta para casa, cuidem de seus amigos, seus familiares. Tudo isso, se Deus quiser, vai passar”, disse.