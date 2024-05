Irmão de Marília Mendonça rebate críticas por rifar violão da cantora - Reprodução/Instagram

Publicado 06/05/2024 19:04 | Atualizado 06/05/2024 19:15

A família de Marília Mendonça vai realizar uma rifa de um violão da cantora e doar o valor arrecadado para as pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. No entanto, a ação não agradou todos os fãs da artista.



A informação foi confirmada por João Gustavo, irmão da eterna Rainha da Sofrência, nas redes sociais. Ele aproveitou para reforçar que a atitude é para ajudar quem precisa.



"Sobre a rifa, o valor da rifa será revertido 100% para o Rio Grande do Sul, e também digo que quem é contra isso precisa repensar os próprios valores, um bem material nunca será mais importante que ajudar outras pessoas!", publicou no X, antigo Twitter.



"Com a renda da rifa iremos comprar bastante água, mesmo se não der para enviar na sexta com as carretas do Murilo [Huff], iremos dar um jeito de enviar por outras pessoas", afirmou, citando o namorado da cantora.



João também rebateu os comentários dos fãs da sertaneja que alegaram que o instrumento musical deveria ficar com Léo, filho de Marília e Murilo. "'Ah, mas é a única recordação que o Léo tem'. Não, não é a única recordação que ele terá, o meu sobrinho irá crescer sabendo que ajudar as pessoas é muito mais importante do que se apegar em bens materiais, se eu ensinasse algo diferente disso para ele estaria sendo um péssimo tio", completou.