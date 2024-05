Pastor Lucinho Barreto - Reprodução/Instagram

06/05/2024

A web resgatou o vídeo nesta segunda-feira (6) em que o pastor Lucinho Barreto afirma que beijou o filho na boca. Na última semana, o líder religioso foi alvo de críticas após declarar, durante um congresso para homens, que beijou a boca da filha, ainda criança, para “elevar sua autoestima”.



A afirmação foi feita em outra pregação, de 11 anos atrás, quando o filho tinha apenas oito anos. Na gravação, ele diz que seu objetivo era confirmar a heterossexualidade do herdeiro.



“Você é gay? Você vai ser gay sabe com quem? Comigo. Nós dois somos homens, vou beijar a sua boca. Que nós dois vamos ficar aqui dentro dessa casa, que não te largo por nada n Web resgata vídeo em que pastor Lucinho afirma também ter beijado a boca do filho essa vida, que vou cuidar de você, porque não te pus nesse mundo para você ser cobaia do capeta”, afirma o pastor.

"E nós vamos virar macho nos dois, caramba! Eu e meu filhinho Davi, de 8 anos, a gente beija na boca até hoje. Esse menino vai querer beijar na boca de quem, se ele já beijou? Alguém chegar para ele e falar assim ‘dá um beijo aqui, veio’; [ele responde] ‘ih, veio, já estou beijando um homem aí'”, completou. Confira abaixo:





O vídeo foi publicado pelo perfil "O Fuxico Gospel" no Instagram e muitos internautas repudiaram a declaração do pastor nos comentários. "'Fora de contexto'. Por favor, nos expliquem em que contexto esse tipo de atitude/fala é natural para vocês! Sinceramente, e ainda tem gente querendo defender", disse um. "Que contexto é o certo, gente? Pelo amor de Deus, tirem a venda e vejam o problema de fala que, na verdade, não foi só uma vez, né", afirmou outra. "Como que esse homem fala tanta besteira há tantos anos e ninguém nunca percebeu isso?", declarou uma terceira.