Publicado 06/05/2024 15:15 | Atualizado 06/05/2024 15:43

Madonna, que realizou um show gratuito histórico em Copacabana, Rio de Janeiro, no último sábado (4), teria feito uma doação milionária ao Rio Grande do Sul. O estado brasileiro foi afetado por fortes temporais e alagamentos na última semana.

De acordo com informações do colunista Erlan Bastos, do Em Off, a Rainha do Pop fez uma doação no valor de R$ 10 milhões. Segundo as fontes do jornalista, Madonna decidiu manter a doação em segredo e não falar publicamente sobre a ajuda financeira.

Na última semana, o Rio Grande do Sul foi afetado pelas fortes chuvas e já foram registradas 83 mortes, segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil nesta segunda-feira (6).

Famosos como Whindersson Nunes, Anitta, Virgínia Fonseca, Luísa Sonza, Pedro Scooby, Lucas Silveira se mobilizaram e realizaram doações financeiras e campanhas solidárias.