Luciano Huck Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 06/05/2024 13:12

Luciano Huck resolveu esclarecer a polêmica que envolveu Belo e Gracyanne Barbosa, após uma brincadeira no palco do Domingão. Após brincar sobre encontrar uma nova crush para o cantor, o famoso teria magoado a musa fitness. Assim, o apresentador mandou um recado ao vivo para a influencer, que se separou recentemente do pagodeiro.



"Quero mandar um beijo para Gracyanne Barbosa. Semana passada, eu brinquei com o Belo aqui no palco, mas espero que o amor prevaleça e que se quiserem voltar, que voltem. Quem sou eu para dar pitaco, quero mais é celebrar. Então, um beijo e espero que vocês se acertem, mas aqui no palco era uma grande brincadeira", garantiu Huck.



As brincadeiras no programa da semana passada não caíram bem para Gracyanne, que se mostrou chateada com a situação. Em uma conversa com a colunista Fábia Oliveira, a famosa revelou sua insatisfação com a forma como o assunto foi abordado durante o “Domingão”.



"Lamentável a forma como Luciano conduziu o programa, sem nenhum tipo de sensibilidade durante esse processo de exposição dolorosa. Me causa muita surpresa ele, como marido e pai, ter esse tipo de conduta", desabafou Gracyanne. "É lamentável o exemplo como figura pública", desabafou a famosa na ocasião.

Belo fala sobre término com Gracyanne Barbosa no 'Domingão com Huck' Reprodução