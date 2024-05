Pabllo Vittar brilha em after exclusivo após show de Madonna - Foto: Reprodução

Publicado 06/05/2024 12:28 | Atualizado 06/05/2024 12:30

Pabllo Vittar vive seu melhor momento e isso não é novidade. A cantora dividiu o palco com Madonna no encerramento da turnê "Generation", na Praia de Copacabana, no último sábado (4). E não parou por aí! Pabllo também conquistou o coração da Rainha do Pop e de sua família.



Segundo a colunista Mariana Morais, Pabllo Vittar fez sucesso no after que rolou depois do show. Na festa, promovida pelo apresentador Luciano Huck, a artista encantou os bailarinos e até os familiares de Madonna. Na verdade, a brasileira teria chamado atenção principalmente dos filhos da famosa, incluindo um em especial.



Ainda segundo a jornalista, o filho de Madonna, Davi Banda, de 18 anos, se encantou pela Pabllo. Os dois teriam passado a noite inteira conversando e o rapaz demonstrou muito entusiasmo com a presença da cantora. Madonna também não ficou de fora, mostrando muito carinho pela brasileira, abraçando e conversando com ela.



Porém, Anitta, que também participou do show, acabou ficando em segundo plano. A funkeira teve menos destaque que Pabllo, tanto no palco quanto na festa. Ainda assim, o evento foi um sucesso para os envolvidos. A dona do hit “Amor de que” aproveitou cada momento, mostrando-se em êxtase com a experiência. Afinal, ela fez história tanto dentro quanto fora do palco.