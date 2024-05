Filho de Regina Duarte mantido refém em sua própria casa - Foto reprodução Internet

Publicado 06/05/2024 09:23 | Atualizado 06/05/2024 09:31

Gabriela Duarte utilizou seus stories para expressar sua frustração com a ausência de Regina Duarte no Tributo ao Manoel Carlos. A atriz compartilhou um texto que critica o fato de sua mãe não ter sido citada na homenagem televisiva. Além dela, diversos internautas comentaram a falta da artista, dividindo opiniões.



Alguns usuários se mostraram a favor da atriz icônica. “Manoel Carlos sem Helena não existe,e Helena sem Regina nunca será novela. A maior de todas as Helenas do Maneco”, apontou um seguidor. “O posicionamento político dela é questionável, mas o talento dela é inquestionável!”, elogiou outra.



Houve também quem detonasse a trajetória da artista. “Cuspiu no prato que comeu e agora que confetes?! Se for chorar manda áudio Regina”, ironizou um internauta. “Mostraram ela no documentário SIM! Só não convidaram ela para dar depoimento, vocês queriam o quê? Ela queimou a globo até não poder mais”, afirmou mais uma.



Já Gabriela Duarte não deixou dúvidas de que está do lado da mãe. Nas palavras da atriz: "Esse apagamento (mal) disfarçado da artista provoca um ruído desnecessário que afeta a imagem da emissora". Ela destacou que não convidar Regina para o tributo configura um desrespeito à sua contribuição à televisão.



"O ativismo ideológico de Regina Duarte não é mais importante do que sua contribuição à televisão", afirmou Gabriela. "Desconsiderá-la não fará sumir a Helena de 'História de Amor', a Helena de 'Por Amor', a Helena de 'Páginas da Vida' e tantas outras personagens", concluiu.