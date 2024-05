Preta Gil presta homenagem a Paulo Gustavo - Reprodução/Instagram

Preta Gil presta homenagem a Paulo GustavoReprodução/Instagram

Publicado 04/05/2024 13:36 | Atualizado 04/05/2024 13:46

Preta Gil usou seu perfil no Instagram para prestar uma homenagem ao grande amigo Paulo Gustavo. A morte do ator, devido a complicações de Covid-19, completa três anos neste sábado (4).



Em seu perfil no Instagram, a cantora abriu um álbum de fotos e compartilhou registros de momentos especiais que viveu ao lado do humorista. Na legenda, a artista falou sobre as saudades que sente do amigo.



"Meu amado, meu amigo, meu irmão. 3 anos sem ter você aqui com a gente fisicamente. Mas, eu não sei explicar a força que sua presença tem na minha vida. Eu converso com você todos os dias, sinto você todos os dias, eu te amo todos os dias", declarou Preta.

Além de Preta, Tata Werneck também publicou uma homenagem a Paulo Gustavo em seu perfil. "Sonhei com você de novo. Eu sonho tanto com você. Eu penso tanto em você. Você será sempre presente em nossas vidas. Fui em Aparecida essa semana e pedi Missa para você, para Tati minha amiga e para denguinho. Só de lerem seu nome, as pessoas se emocionam. Você é inesquecível, meu amigo. E eu te amo muito. Que você esteja em paz e tenha aprendido a descansar", escreveu ela.

O humorista Paulo Gustavo morreu no dia 4 de maio de 2021 por conta de complicações causadas pela Covid-19. O artista, de 42 anos, passou 53 dias internado em um hospital do Rio de Janeiro e deixou dois filhos, Romeu e Gael, e o marido, Thales Bretas.