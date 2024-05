Davi Brito no 'Podpah' - Reprodução/YouTube

Davi Brito no 'Podpah'Reprodução/YouTube

Publicado 04/05/2024 11:27

Davi Brito participou do podcast "PodPah", apresentado por Igão e Mítico, e se surpreendeu ao descobrir uma declaração feita pela própria mãe, Elisângela Brito.



Quando o baiano ainda estava no BBB 24, a matriarca chegou a revelar que ele teria tido três paradas cardíacas quando servia ao Exército. Ao ouvir a história, Davi não escondeu o espanto: “É sério? Ela falou isso?”.



Em seguida, o campeão do reality show caiu na risada e negou que tenha tido o problema de saúde. “Eu não sabia disso, não. Que eu tive parada cardíaca? Novo? Jovem assim?”, brincou.

Em fevereiro, Elisângela contou ao Splash, do Uol, que o filho enfrentou diversos problemas de saúde, incluindo três infartos durante o período em que ele serviu ao Exército.



Na ocasião, ela chegou a afirmar que Davi precisou rastejar pela casa para encontrar um celular e pedir ajuda. Os problemas de saúde teriam começado na infância, causados pela fome.