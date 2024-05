Faculdade explica requisitos para Davi estudar medicina - Reprodução/Instagram

Publicado 03/05/2024 21:46 | Atualizado 03/05/2024 21:49

Campeão do BBB 24, Davi Brito terá que prestar vestibular ou utilizar a nota do Enem para começar a cursar a faculdade de medicina. Durante o reality show, o baiano ganhou uma bolsa de estudos para ingressar no ensino superior e realizar seu grande sonho de ser médico.

Esta semana, o ex-brother afirmou que continua com os planos de iniciar a graduação após ficar milionário, mas estava aguardando uma ligação da faculdade. "Estou aqui e vou seguir minha vida em paz. Vou estudar minha medicina, vou virar doutor. Para a galera que está falando aí: 'Davi, você não vai ser médico', estou esperando só a faculdade me ligar", declarou.

A fala do ex-motorista de aplicativo repercutiu nas redes sociais e muitas pessoas questionaram se Davi iria entrar na faculdade sem prestar vestibular. Por conta disso, a Estácio se pronunciou e esclareceu as dúvidas.

Para iniciar o curso de medicina, Davi terá que prestar o vestibular ou utilizar sua nota do Enem. "O Davi foi contatado por nossos representantes e está ciente e alinhado com o fato de que a carreira de medicina requer grande comprometimento, foco e disciplina", diz o comunicado enviado à imprensa.

"Ele também está a par de que precisará cumprir os requisitos legais de ingresso para sua graduação (prestar vestibular e ser aprovado ou ser classificado utilizando a nota do Enem). Vencida essa etapa, temos certeza de que ele atingirá seus objetivos com dedicação e competência e será uma experiência transformadora para ele e sua família. Encorajamos o Davi a se preparar adequadamente para essa etapa, pois ela é obrigatória e fundamental para garantir um início promissor para sua trajetória profissional na medicina", completou.