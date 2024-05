Claudia Raia no 'MeterniDelas' - Reprodução/YouTube

Claudia Raia no 'MeterniDelas'Reprodução/YouTube

Publicado 03/05/2024 17:59

Claudia Raia é a nova apresentadora do programa "MaterniDelas", do podcast "PodDelas", e revelou que foi pega de surpresa no parto do terceiro filho. A atriz contou que estava com a pressão arterial alterada no oitavo mês da gestação e, por conta disso, sua obstetra decidiu antecipar o nascimento de Luca.

"Eu sabia que não seria parto normal, mas não marquei nada", relatou a artista. "Minha pressão estava alta e ela falou: 'não vou esperar'. Era arriscado. Ela me pediu para ir para a maternidade e eu falando: 'Vou fazer minha série de pernas na academia'. E ela: 'Não vai fazer nada, vai ficar deitadinha'".

A artista, que também é mãe de Sophia Raia e Enzo Celulari, contou que não havia preparado a própria mala de maternidade e que somente a do bebê estava pronta. "Eu falei que o do Luca estava organizado, mas meu não. Jarbas já sabia que seria naquele dia, mas eu não. Ela [a médica] não me falou", relatou.

Ainda assim, Claudia conseguiu levar um necessaire com produtos de beleza para se preparar para o parto. "Ela deixou eu me maquiar", comemorou.