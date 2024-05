Luciano Huck com Madonna - Reprodução/Instagram

Publicado 03/05/2024 15:40 | Atualizado 03/05/2024 16:48

Na última terça-feira (30), Luciano Huck se encontrou com Madonna no Copacabana Palace, hotel onde a Rainha do Pop está hospedada na zona sul do Rio de Janeiro. No entanto, o apresentador não garantiu a gravação de uma entrevista para o 'Domingão'.

Luciano teria conversado com a artista norte-americana por intermédio de seu empresário, Guy Oseary, amigo de longa data do brasileiro. Após o encontro com Oseary, ele viu Madonna e falou sobre o retorno da cantora ao Brasil.

Procurada pelo portal, a Globo confirmou que não houve gravação de Luciano com Madonna para o programa da emissora. A assessoria do apresentador também confirmou o encontro dos artistas sem entrevista.

Vale lembrar que, em 2012, Luciano Huck entrevistou Madonna para seu antigo programa, "Caldeirão do Huck". Na ocasião, ele gravou a conversa dentro do banheiro do quarto onde a artista estava hospedada em Miami, nos Estados Unidos.