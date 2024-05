Solange Couto e Xuxa Meneghel detonam Lucinho Barreto - Reprodução/Instagram

Publicado 03/05/2024 15:22 | Atualizado 03/05/2024 15:35

Xuxa Meneghel e Solange Couto usaram as redes sociais nesta sexta-feira (3) para detonar o pastor Lucinho Barreto, que causou polêmica essa semana ao afirmar que foi o primeiro a beijar a boca da própria filha.



“Ai se eu te pego? Como assim? Ele acha certo brincar assim? Falar assim? Dizer que beijou primeiro?”, declarou a apresentadora. “Quando somos pequenas, sonhamos com o primeiro beijo mais do que qualquer outra coisa, ele roubou o encanto… [Ela] terá que dizer que o primeiro beijo foi o pai que deu… Ele tem noção do que fez e está falando?”, prosseguiu a Rainha dos Baixinhos.



Por fim, a mãe de Sasha Meneghel detonou os seguidores do pastor. “Eu não sei o que dizer desse senhor, mas sei dizer que as pessoas que ainda o acompanham, aplaudem, são simplesmente tão equivocadas e nojentas como a fala dele… Eu preciso acreditar que as pessoas vão melhorar, vão mudar… vão ouvir isso e dizer: ‘errei, erramos’… Senão… eu não sei mais o que pensar ou dizer”, completou Xuxa.



Já Solange Couto publicou um vídeo criticando a declaração. "Gente, eu fiquei passada agora, indignada. Não existe contexto que justifique essas falas, ainda mais em cima de um altar. Estou exagerando? O que vocês acharam disso?", afirmou.