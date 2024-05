Pitel do BBB 24 esclarece sobre relacionamento após rumores de término - Foto: Reprodução

Publicado 03/05/2024 13:37 | Atualizado 03/05/2024 13:38

Na última quinta-feira (2), Giovanna Pitel decidiu usar as redes sociais para esclarecer seu status de relacionamento após o BBB 24. Rumores surgiram sobre sua proximidade com outro ex-participante do reality, levantando dúvidas sobre sua situação com Weslley Toledo.

Uma seguidora questionou Pitel sobre os boatos, mencionando sua suposta convivência com o ex-BBB Rodriguinho. Pitel respondeu, confirmando que ainda está com Weslley: "Sigo com meu cônjuge em nome de Jesus", afirmou, seguido de um "Amém".

É importante destacar que Giovanna passou apenas um final de semana na casa de Rodriguinho, sendo recebida pela esposa dele. Após cumprir os compromissos relacionados ao BBB, a influenciadora digital retornou para casa, onde vive com Weslley.

O casal, que mantém um relacionamento discreto e aberto, está junto há 10 anos. Recentemente, Pitel revelou a reação de Weslley aos flertes que recebeu de Lucas Henrique durante o programa, demonstrando que a confiança entre eles permanece intacta.