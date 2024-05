Jesuíta Barbosa - Divulgação

Publicado 03/05/2024 10:36 | Atualizado 03/05/2024 10:40

O ator Jesuita Barbosa se tornou o centro das atenções nas redes sociais após um garoto de programa, Danilo Costa, acusá-lo de não pagar por seu serviço. O profissional do sexo revelou detalhes de um encontro que acabou mal, expondo a situação em suas redes sociais.

Segundo Danilo, Jesuita teria combinado um valor para uma hora de encontro, embora Jesuita tenha combinado de ficar a noite toda. No entanto, o ator foi embora mais cedo e sem pagar o combinado, assim, deixando Danilo na expectativa e sem resposta sobre a dívida.

O profissional do sexo detalhou: “4 horas da manhã e ele disse que queria ir embora. Beleza. Eu fiquei aguardando ele se vestir e eu acabei dormindo nesse meio tempo. E ele simplesmente foi embora da minha casa, não me acordou nem me mandou mensagem no outro dia falando: ‘Ó, Danilo me manda seu pix aí’”, revelou.

A situação se tornou pública quando Danilo Costa respondeu a perguntas dos seguidores em suas redes sociais, confirmando a dívida. Ele também fez cobranças públicas no perfil de Jesuita, deixando mensagens pedindo o pagamento e expondo a situação. Outros internautas também surgiram apoiando Danilo e cobrando o ator.

“Paga o paraense, meu primo!”, pediu um usuário. “Não enrola o Daniloi não, Jesuita”, ordenou outro. “Paga o meu amigo!”, insistiu mais uma. Segundo informações do Matheus Viggo, a dívida de Jesuita com o garoto de programa seria de R$ 1,2 mil, sendo que o garoto de programa cobra R$ 200 por hora.