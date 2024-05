MC Daniel se emociona ao receber convite para desfilar na Semana de Moda de Milão - Reprodução / Instagram

Publicado 03/05/2024 09:22

O choro é livre e a imagem do MC Daniel fazendo beicinho também! O funkeiro virou sensação nas redes sociais ao ter seu rosto estampado no perfil de diversos outros MCs. A brincadeira começou após a derrota do time do Falcão (SP) para a equipe de MC Poze (RJ) no “Desafio dos MCs”, o placar foi de 2x0.



MC Poze, Xurrasco, MC Maneirinho fizeram questão de deixar a selfie do cantor chorando como foto de perfil após sua derrota. Porém, não teve choro com o funkeiro, ao menos não de verdade. O famoso levou na esportiva e entrou na brincadeira ao colocar o clique viral como sua imagem de perfil.



Antes, a foto de perfil do funkeiro era do personagem O Máscara. "Rei da mídia! Queridinho do Rio de Janeiro. Amo vocês, rapazeada! Resenha boa é assim", compartilhou MC Daniel.



Além de participar da brincadeira, o famoso ainda fez um pedido aos fãs: que não atacassem os cariocas e que recebessem calorosamente seus amigos. Com bom humor, ele brincou: "Quem não me receber em casa com um almoço ou um jantar, eu vou levar para o coração".