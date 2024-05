Christina Rocha deixa o SBT - Divulgação/SBT

Publicado 02/05/2024 20:32 | Atualizado 02/05/2024 21:02

Após o SBT anunciar o fim do contrato de Christina Rocha nesta quinta-feira (2), a apresentadora publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre a decisão de deixar a emissora.

Em vídeo publicado no Instagram, a apresentadora explicou que decidiu deixar a empresa de Silvio Santos após apresentar um programa que não se encaixa em seu perfil.



“Vou contar para vocês como tudo aconteceu. Aconteceu tudo lá atrás. Ano passado, quando o 'Caso de Família' saiu do ar, eu estava em casa, aí veio esse projeto que iria ter uma revista eletrônica no ano seguinte. Teria jornalismo, mas seria uma revista eletrônica. Ok. Bom, o que aconteceu: fiz alguns pilotos e, em janeiro, antes de estrear, eu já estava percebendo que, na verdade, não iria ser uma revista eletrônica, pelo menos na minha concepção”, iniciou.



“Fui sentindo que o ‘Tá na Hora’ não era para mim. Eu tenho muitos anos de carreira e meu negócio é mais entretenimento, todo mundo sabe, mas tudo bem. Fui fazendo os pilotos e quando chegou nos penúltimos, eu comecei a ver que aquilo ali estava... né? Me reuni com a direção e falei: ‘Olha, gente, não é meu perfil. Tudo que fiz na minha vida foi com paixão, com amor, eu acho que isso aqui é mais para linha de jornalismo. Não é a minha praia’. Isso antes de estrear”, explicou.



A ex-apresentadora do "Casos de Família" conta que chegou a receber informações de que o programa se tornaria uma revista eletrônica com o tempo. “Veio a estreia do programa. Eu já sabia, mas eu tentei fazer nas primeiras semanas, mas, nesse meio tempo, eu sempre falei que não era meu perfil, eu gosto de gente, do entretenimento, de plateia, de dar bronca, de dar risada, cair no palco. Isso não é para mim. Tem uma coisa que eu não consigo fazer: o que não amo. Eu sou super sincera, quem me conhece sabe, e todos os programas que fiz foram um sucesso”, destaca.



“Não fiz nenhum programa, graças a Deus, que não fosse um sucesso absoluto, e todos eu amei fazer, quando começou o ‘Tá na Hora'[...] Eu estou numa fase da minha vida em que eu preciso fazer o que eu amo. Tem tantos projetos que eu caberia, mas esse não era minha praia. Só para vocês entenderem que foi desde o começo, que avisei lá atrás, que isso não era para mim”, prosseguiu ela.



Por fim, Christina detalhou sua última reunião na emissora: “Anteontem me chamaram no SBT, e aí na conversa vi que não era interessante para o SBT me manter sem ter um projeto a curto prazo e eu saí. Gosto muito do SBT, tenho uma história enorme com a emissora e quero mandar um beijo para todo mundo. Mas quero dizer que eu estou em paz e animadíssima para os novos projetos”.



“Sabe quando está orgulhosa de você? Disse ‘não’ para uma coisa que não estava me fazendo bem. Às vezes a gente tem medo, mas, para mim, estar bem mentalmente é muito importante hoje", completou.

"CARTA ABERTA aos meus fãs! Minha paixão por comunicar e entreter sempre foi o que me moveu. Abro meu coração para novas oportunidades e desafios, pronta para me reinventar. Gratidão", escreveu na legenda da publicação.

