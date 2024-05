Bruna Marquezine apresenta prêmio para Anitta - Reprodução/Youtube

Bruna Marquezine apresenta prêmio para AnittaReprodução/Youtube

Publicado 02/05/2024 17:57 | Atualizado 02/05/2024 18:11

A cantora Anitta foi homenageada durante o evento internacional 'Power of Women', promovido pela revista norte-americana Variety, nesta quinta-feira (2).

“Sua influência transcende fronteiras e sua música cativou públicos em todo o mundo”, diz Marquezine durante seu discurso ao entregar o prêmio de cantora. “Sua jornada é inspiradora, repleta de talento e determinação que desafia qualquer obstáculo”, acrescentou.

Ao subir no palco para fazer seu agradecimento, Anitta retribuiu os elogios e disse que considera Bruna uma irmã: "A mulher mais bonita do Brasil".



A cantora recebeu o prêmio após o lançamento de seu novo álbum, "Funk Generation". Anitta também deu visibilidade à organização CUFA (Central Única das Favelas), que promove ações sociais nas favelas e territórios periféricos através de projetos culturais, educacionais, esportivos, artísticos e de responsabilidade social.

O "Power of Women", da Variety, é um evento que reverencia importantes mulheres da atualidade. Nesta edição, as homenageadas foram a brasileira Anitta, a roteirista Shonda Rhimes ("Bridgerton" e "Grey's Anatomy") e as atrizes Mariska Hargitay ("Law & Order: SVU") e Amy Schumer ("Life & Beth").