Diego Martins surge com look de Madonna em frente ao Copacabana PalaceFoto: Reprodução

Publicado 02/05/2024 14:47 | Atualizado 02/05/2024 15:03

O eterno Kelvin da novela ‘Terra e Paixão’, Diego Martins mostrou toda sua admiração pela cantora Madonna ao aparecer na porta do Copacabana Palace, nesta quinta-feira (2), vestindo uma camiseta estampada com um dos looks mais marcantes da diva pop. A camiseta fazia referência ao corset usado por Madonna durante a turnê Blond Ambition.



O ator se juntou a uma multidão de fãs que aguardavam a chegada da estrela do lado de fora do hotel de luxo, posando para fotos e exibindo orgulhosamente a peça extravagante. A camiseta destacava o corset justo ao corpo e os "bojos cônicos" nos seios, uma imagem emblemática da cantora.



Antes de se dirigir ao hotel, Diego compartilhou com os seguidores sua empolgação com a chegada da cantora ao Rio de Janeiro, mostrando como os fãs se reuniam para celebrar o momento. Madonna está no Brasil com sua The Celebration Tour, uma turnê que tem animado os fãs desde o ano passado.



A presença de Madonna no Brasil pegou muitos fãs de surpresa, especialmente após o anúncio de que seu show na Praia de Copacabana seria aberto ao público. A cantora chega ao Rio de Janeiro para um espetáculo que promete marcar presença na história da música pop brasileira.